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Keysight Technologies-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Keysight Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Keysight Technologies Inc
299.55 EUR 2.75 EUR 0.93 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Keysight Technologies-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 307,787 Keysight Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102.850,11 USD, da sich der Wert einer Keysight Technologies-Aktie am 20.10.2026 auf 334,16 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 928,50 Prozent gesteigert.

Keysight Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Keysight Technologies Overweight Barclays Capital
23.10.18 Keysight Technologies Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.08.17 Keysight Technologies Overweight Barclays Capital
16.06.17 Keysight Technologies Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
07.06.17 Keysight Technologies Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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