Keysight Technologies-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

03.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Keysight Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Vor 10 Jahren wurde die Keysight Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Keysight Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 31,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,183 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.103,02 USD, da sich der Wert eines Keysight Technologies-Anteils am 02.06.2026 auf 346,57 USD belief. Damit wäre die Investition 1.003,02 Prozent mehr wert. Der Börsenwert von Keysight Technologies belief sich zuletzt auf 56,53 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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