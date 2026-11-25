Lohnende Keysight Technologies-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Keysight Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Keysight Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 195,46 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,116 Keysight Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Keysight Technologies-Aktie auf 272,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.392,71 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 39,27 Prozent.

Zuletzt verbuchte Keysight Technologies einen Börsenwert von 49,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net