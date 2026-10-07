S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Keysight Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

07.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Keysight Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 131,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,763 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 296,07 USD, da sich der Wert eines Keysight Technologies-Papiers am 06.10.2026 auf 388,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 196,07 Prozent vermehrt.

Alle Keysight Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net