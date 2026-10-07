S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Keysight Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Keysight Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 131,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,763 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 296,07 USD, da sich der Wert eines Keysight Technologies-Papiers am 06.10.2026 auf 388,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 196,07 Prozent vermehrt.
Alle Keysight Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Keysight Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Keysight Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen