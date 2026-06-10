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Lukrative Keysight Technologies-Anlage?

S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Keysight Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

17.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Keysight Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Keysight Technologies Inc
300,65 EUR -9,05 EUR -2,92%
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Keysight Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Keysight Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 164,86 USD. Bei einem Keysight Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,658 Keysight Technologies-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21.247,73 USD, da sich der Wert einer Keysight Technologies-Aktie am 16.06.2026 auf 350,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,48 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Keysight Technologies bezifferte sich zuletzt auf 60,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.08.2019Keysight Technologies OverweightBarclays Capital
23.10.2018Keysight Technologies BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.08.2017Keysight Technologies OverweightBarclays Capital
16.06.2017Keysight Technologies OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
07.06.2017Keysight Technologies HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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08.08.2019Keysight Technologies OverweightBarclays Capital
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07.08.2017Keysight Technologies OverweightBarclays Capital
16.06.2017Keysight Technologies OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
07.06.2017Keysight Technologies HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2016Keysight Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
01.12.2015Keysight Technologies HoldDeutsche Bank AG
20.05.2015Keysight Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
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