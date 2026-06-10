Lukrative Keysight Technologies-Anlage?

S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Keysight Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

17.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Keysight Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

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Keysight Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Keysight Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 164,86 USD. Bei einem Keysight Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,658 Keysight Technologies-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21.247,73 USD, da sich der Wert einer Keysight Technologies-Aktie am 16.06.2026 auf 350,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,48 Prozent vermehrt. Die Marktkapitalisierung von Keysight Technologies bezifferte sich zuletzt auf 60,94 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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