S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Keysight Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Keysight Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Keysight Technologies-Papier bei 185,76 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 53,833 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 15.690,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,90 Prozent vermehrt.
Am Markt war Keysight Technologies jüngst 48,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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