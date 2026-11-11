S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Keysight Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Frühes Investment

11.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde das Keysight Technologies -Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Keysight Technologies-Papier bei 185,76 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 53,833 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 15.690,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,90 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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