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S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Keysight Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Keysight Technologies Inc
270.90 EUR 14.50 EUR 5.66 %
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Heute vor 5 Jahren wurde das Keysight Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Keysight Technologies-Papier bei 185,76 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 53,833 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 15.690,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,90 Prozent vermehrt.

Am Markt war Keysight Technologies jüngst 48,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Keysight Technologies Overweight Barclays Capital
23.10.18 Keysight Technologies Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.08.17 Keysight Technologies Overweight Barclays Capital
16.06.17 Keysight Technologies Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
07.06.17 Keysight Technologies Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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