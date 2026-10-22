S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable Kinder Morgan-Investition?

22.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Kinder Morgan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Kinder Morgan-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21,11 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 473,709 Kinder Morgan-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 33,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.091,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,92 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Kinder Morgan eine Börsenbewertung in Höhe von 74,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net