Profitabler Kraft Heinz Company-Einstieg?

Anleger, die vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Kraft Heinz Company-Aktie an diesem Tag bei 24,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Kraft Heinz Company-Papier investiert hätte, befänden sich nun 408,330 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.236,83 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 16.11.2026 auf 25,07 USD belief. Mit einer Performance von +2,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Kraft Heinz Company einen Börsenwert von 29,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net