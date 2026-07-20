S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kraft Heinz Company-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,64 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investierten, hätten nun 1,141 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.07.2026 29,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,86 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 70,49 Prozent eingebüßt.
Kraft Heinz Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,66 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Kraft Heinz Company Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.03.19
|The Kraft Heinz Company Underperform
|Wolfe Research
|05.02.19
|The Kraft Heinz Company Hold
|Deutsche Bank AG
|26.12.18
|The Kraft Heinz Company Buy
|Standpoint Research
|15.02.17
|The Kraft Heinz Company Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.16
|The Kraft Heinz Company Buy
|UBS AG