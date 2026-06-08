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Lohnende Kraft Heinz Company-Anlage?

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

09.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien verlieren können.

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Kraft Heinz Company
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Am 09.06.2023 wurde das Kraft Heinz Company-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers betrug an diesem Tag 36,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,711 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 23,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,31 USD wert. Mit einer Performance von -36,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Kraft Heinz Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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