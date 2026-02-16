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S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

21.04.26 16:00 Uhr
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Wer vor Jahren in Kraft Heinz Company eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kraft Heinz Company-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kraft Heinz Company-Aktie an diesem Tag 41,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Kraft Heinz Company-Papier investiert hätte, hätte er nun 240,500 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kraft Heinz Company-Anteile wären am 20.04.2026 5.341,51 USD wert, da der Schlussstand 22,21 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,58 Prozent.

Insgesamt war Kraft Heinz Company zuletzt 26,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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