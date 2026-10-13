S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren angefallen

Rentable Kraft Heinz Company-Investition?

13.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 87,05 USD. Bei einem Kraft Heinz Company-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,149 Kraft Heinz Company-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 22,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 74,21 Prozent vermindert.

Kraft Heinz Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net