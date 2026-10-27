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S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Kraft Heinz Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
21.80 EUR -0.35 EUR -1.58 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Kraft Heinz Company-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Kraft Heinz Company-Anteile an diesem Tag 31,44 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 318,066 Kraft Heinz Company-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (24,73 USD), wäre das Investment nun 7.865,78 USD wert. Damit wäre die Investition 21,34 Prozent weniger wert.

Kraft Heinz Company war somit zuletzt am Markt 29,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.03.19 The Kraft Heinz Company Underperform Wolfe Research
05.02.19 The Kraft Heinz Company Hold Deutsche Bank AG
26.12.18 The Kraft Heinz Company Buy Standpoint Research
15.02.17 The Kraft Heinz Company Buy Deutsche Bank AG
05.05.16 The Kraft Heinz Company Buy UBS AG

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