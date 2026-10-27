S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren Kraft Heinz Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Kraft Heinz Company-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Kraft Heinz Company-Anteile an diesem Tag 31,44 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 318,066 Kraft Heinz Company-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (24,73 USD), wäre das Investment nun 7.865,78 USD wert. Damit wäre die Investition 21,34 Prozent weniger wert.
Kraft Heinz Company war somit zuletzt am Markt 29,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kraft Heinz Company
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kraft Heinz Company
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com