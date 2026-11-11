S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in L3Harris Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit L3Harris Technologies-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 182,17 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,489 L3Harris Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 1.514,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275,96 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,48 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von L3Harris Technologies bezifferte sich zuletzt auf 50,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net