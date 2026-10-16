S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Las Vegas Sands von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Las Vegas Sands-Investment gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Las Vegas Sands-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,39 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hat, hat nun 22,031 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 844,24 USD, da sich der Wert eines Las Vegas Sands-Papiers am 15.10.2026 auf 38,32 USD belief. Mit einer Performance von -15,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Las Vegas Sands belief sich zuletzt auf 24,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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