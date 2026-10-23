S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Las Vegas Sands von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Las Vegas Sands-Aktien verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Las Vegas Sands-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Las Vegas Sands-Anteile 38,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Las Vegas Sands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 263,158 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 36,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.613,16 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,87 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Las Vegas Sands zuletzt 24,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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