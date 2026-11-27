S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Las Vegas Sands-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Las Vegas Sands-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Las Vegas Sands-Anteile 62,84 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Las Vegas Sands-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,913 Las Vegas Sands-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (39,76 USD), wäre das Investment nun 632,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,73 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Las Vegas Sands belief sich zuletzt auf 24,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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