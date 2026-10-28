S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Leidos-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Leidos-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,415 Leidos-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 139,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 337,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 237,29 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Leidos belief sich jüngst auf 17,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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