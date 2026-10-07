S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leidos-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Leidos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Die Leidos-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Leidos-Aktie an diesem Tag 197,00 USD wert. Bei einem Leidos-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,508 Leidos-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,23 USD, da sich der Wert einer Leidos-Aktie am 06.10.2026 auf 116,69 USD belief. Mit einer Performance von -40,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Leidos einen Börsenwert von 14,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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