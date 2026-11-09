S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lennar-Investment von vor 10 Jahren verdient

Lennar-Investmentbeispiel

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Lennar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Lennar-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Lennar-Aktie an diesem Tag bei 40,42 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Lennar-Aktie investiert hat, hat nun 2,474 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lennar-Anteile wären am 06.11.2026 219,54 USD wert, da der Schlussstand 88,74 USD betrug. Damit wäre die Investition um 119,54 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Lennar belief sich jüngst auf 21,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net