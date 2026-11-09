DAX 26.251 +1,7%ESt50 6.291 +2,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.160 +2,4%Bitcoin 67.050 -0,1%Euro 1,1192 +0,4%Öl 94,4 -4,0%Gold 4.118 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lennar-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lennar-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Lennar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lennar Corp.
79.06 EUR 0.06 EUR 0.08 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Lennar-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Lennar-Aktie an diesem Tag bei 40,42 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Lennar-Aktie investiert hat, hat nun 2,474 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lennar-Anteile wären am 06.11.2026 219,54 USD wert, da der Schlussstand 88,74 USD betrug. Damit wäre die Investition um 119,54 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Lennar belief sich jüngst auf 21,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Lennar Aktie News

Werbung

Lennar Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lennar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.08.19 Lennar Buy Seaport Global Securities
29.10.18 Lennar Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
22.10.18 Lennar Buy Deutsche Bank AG
27.06.18 Lennar Overweight Barclays Capital
27.06.18 Lennar Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.