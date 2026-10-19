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Lukrative Lennar-Investition?

S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Lennar-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lennar Corp.
69.10 EUR 0.58 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Lennar-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lennar-Papier bei 125,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,795 Lennar-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 61,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,74 Prozent vermindert.

Lennar war somit zuletzt am Markt 18,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
23.08.19 Lennar Buy Seaport Global Securities
29.10.18 Lennar Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
22.10.18 Lennar Buy Deutsche Bank AG
27.06.18 Lennar Overweight Barclays Capital
27.06.18 Lennar Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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