S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Lennar-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Lennar-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lennar-Papier bei 125,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,795 Lennar-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 61,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,74 Prozent vermindert.
Lennar war somit zuletzt am Markt 18,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lennar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lennar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen