S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lennar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Performance

02.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Lennar-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Lennar-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 99,99 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 100,010 Lennar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.694,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,05 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Lennar belief sich zuletzt auf 20,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net