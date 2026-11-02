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S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lennar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Lennar-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lennar Corp.
77.64 EUR 1.56 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen

Das Lennar-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 99,99 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 100,010 Lennar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.694,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,05 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Lennar belief sich zuletzt auf 20,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.19 Lennar Buy Seaport Global Securities
29.10.18 Lennar Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
22.10.18 Lennar Buy Deutsche Bank AG
27.06.18 Lennar Overweight Barclays Capital
27.06.18 Lennar Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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