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Linde-Anlage

S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Linde-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
458.80 EUR -5.80 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Linde-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 336,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,971 Linde-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.545,75 USD, da sich der Wert eines Linde-Anteils am 09.11.2026 auf 520,33 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,57 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Linde eine Börsenbewertung in Höhe von 236,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
30.10.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
29.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
20.10.26 Linde Outperform Bernstein Research

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