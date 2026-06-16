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Profitable Linde-Investition?

S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor 5 Jahren verdient

23.06.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Linde-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
453,80 EUR 2,60 EUR 0,58%
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Am 23.06.2021 wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Linde-Papiers betrug an diesem Tag 284,76 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Linde-Aktie investiert hat, hat nun 35,117 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Linde-Aktie auf 516,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.145,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 81,45 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Linde belief sich jüngst auf 236,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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