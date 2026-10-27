S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Linde-Investment verdienen können.
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Am 27.10.2025 wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 444,82 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,481 Linde-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Linde-Papiers auf 507,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.410,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,10 Prozent.
Der Linde-Wert an der Börse wurde auf 233,85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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