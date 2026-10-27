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Linde-Investment im Blick

S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Linde-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
453.20 EUR -0.80 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2025 wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 444,82 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,481 Linde-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Linde-Papiers auf 507,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.410,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,10 Prozent.

Der Linde-Wert an der Börse wurde auf 233,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
14.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
05.10.26 Linde Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Linde Buy UBS AG

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