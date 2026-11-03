DAX 25.819 -0,6%ESt50 6.136 -0,6%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,20 +1,3%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.561 +0,0%Euro 1,1189 -0,0%Öl 106,7 +1,8%Gold 3.907 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentable Linde-Anlage?

S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Linde-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
462.60 EUR -2.60 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2023 wurden Linde-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 392,51 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Linde-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,255 Linde-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (519,72 USD), wäre die Investition nun 132,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,41 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Linde belief sich zuletzt auf 235,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Linde Aktie News

Werbung

Linde Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
30.10.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
29.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
20.10.26 Linde Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.