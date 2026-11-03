S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 3 Jahren verdient

Rentable Linde-Anlage?

03.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Linde-Investment gewesen.

Am 03.11.2023 wurden Linde-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 392,51 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Linde-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,255 Linde-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (519,72 USD), wäre die Investition nun 132,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,41 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Linde belief sich zuletzt auf 235,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net