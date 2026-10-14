S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr eingebracht

Profitable Live Nation Entertainment-Anlage?

14.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Live Nation Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Live Nation Entertainment -Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Live Nation Entertainment-Aktie an diesem Tag bei 152,83 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,543 Live Nation Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (171,32 USD), wäre die Investition nun 1.120,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,10 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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