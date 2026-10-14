S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Live Nation Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Live Nation Entertainment-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Live Nation Entertainment-Aktie an diesem Tag bei 152,83 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,543 Live Nation Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (171,32 USD), wäre die Investition nun 1.120,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,10 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Live Nation Entertainment eine Marktkapitalisierung von 39,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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