S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentables Lumentum-Investment?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lumentum-Aktien verdienen können.

Am 16.11.2016 wurde die Lumentum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lumentum-Papier bei 40,65 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lumentum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 246,002 Lumentum-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 596,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146.769,99 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.367,70 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 54,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net