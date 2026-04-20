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Lumentum-Anlage im Blick

S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 5 Jahren eingefahren

27.04.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lumentum-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
725,00 EUR -38,80 EUR -5,08%
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Heute vor 5 Jahren wurden Lumentum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,056 Lumentum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 930,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 881,64 USD belief. Mit einer Performance von +830,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Lumentum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lumentum Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
23.10.2018Lumentum BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2017Lumentum NeutralD.A. Davidson & Co.
05.05.2017Lumentum Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015Lumentum Equal WeightBarclays Capital
09.09.2015Lumentum Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2016Lumentum UnderweightBarclays Capital

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