S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lumentum-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Lumentum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,056 Lumentum-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 930,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 881,64 USD belief. Mit einer Performance von +830,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Lumentum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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