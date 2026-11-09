S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lumentum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Lumentum eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Das Lumentum-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 92,26 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Lumentum-Aktie investierten, hätten nun 10,839 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.837,74 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Papiers am 06.11.2026 auf 538,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 483,77 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Lumentum zuletzt 48,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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