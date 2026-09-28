S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Lumentum-Einstiegs gewesen.
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Vor 1 Jahr wurde das Lumentum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 160,75 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in die Lumentum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,221 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 5.857,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 941,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 485,79 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 84,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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