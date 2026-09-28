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Rentabler Lumentum-Einstieg?

S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lumentum-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
794.00 EUR -35.00 EUR -4.22 %
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Vor 1 Jahr wurde das Lumentum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 160,75 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in die Lumentum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,221 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 5.857,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 941,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 485,79 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 84,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Lumentum Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lumentum nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.08.19 Lumentum Buy B. Riley FBR
09.08.19 Lumentum Strong Buy Needham & Company, LLC
06.05.19 Lumentum Strong Buy Needham & Company, LLC
14.12.18 Lumentum Buy B. Riley FBR
13.11.18 Lumentum Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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