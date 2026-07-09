S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lumentum von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Lumentum-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Lumentum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lumentum-Anteile bei 55,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 179,921 Lumentum-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.298,31 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Papiers am 10.07.2026 auf 802,01 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.342,98 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Lumentum einen Börsenwert von 62,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lumentum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lumentum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Lumentum Aktie News
Lumentum Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lumentum nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.19
|Lumentum Buy
|B. Riley FBR
|09.08.19
|Lumentum Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|06.05.19
|Lumentum Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|14.12.18
|Lumentum Buy
|B. Riley FBR
|13.11.18
|Lumentum Neutral
|JP Morgan Chase & Co.