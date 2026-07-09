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Lumentum-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lumentum von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Lumentum-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
673.70 EUR -10.70 EUR -1.56 %
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Lumentum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lumentum-Anteile bei 55,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 179,921 Lumentum-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.298,31 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Papiers am 10.07.2026 auf 802,01 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.342,98 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Lumentum einen Börsenwert von 62,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Lumentum Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lumentum nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09.08.19 Lumentum Buy B. Riley FBR
09.08.19 Lumentum Strong Buy Needham & Company, LLC
06.05.19 Lumentum Strong Buy Needham & Company, LLC
14.12.18 Lumentum Buy B. Riley FBR
13.11.18 Lumentum Neutral JP Morgan Chase & Co.