S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lumentum von vor 3 Jahren verdient

Lumentum-Investmentbeispiel

13.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Lumentum-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Lumentum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lumentum-Anteile bei 55,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 179,921 Lumentum-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.298,31 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Papiers am 10.07.2026 auf 802,01 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.342,98 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Lumentum einen Börsenwert von 62,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net