S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lyondellbasell Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

12.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lyondellbasell Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lyondellbasell Industries-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lyondellbasell Industries-Aktie bei 92,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,082 Lyondellbasell Industries-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 64,96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35,04 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Lyondellbasell Industries einen Börsenwert von 19,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net