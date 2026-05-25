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Top-Dividendenzahlung

S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Lyondellbasell Industries-Anleger freuen

26.05.26 14:03 Uhr
S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Lyondellbasell Industries-Anleger freuen | finanzen.net

Lyondellbasell Industries-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Lyondellbasell Industries-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyondellbasell Industries N.V.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries am 22.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 5,45 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,42 Prozent. 1,76 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 2,56 Prozent zugenommen.

Veränderung der Dividendenrendite

Der Lyondellbasell Industries-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 69,72 USD aus dem New York-Handel. Der Dividendenabschlag auf den Lyondellbasell Industries-Titel erfolgt am 26.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Lyondellbasell Industries verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 12,59 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 7,10 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Lyondellbasell Industries via New York um 37,16 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -5,28 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Lyondellbasell Industries

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 3,06 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,40 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Lyondellbasell Industries

Lyondellbasell Industries ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 22,505 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lyondellbasell Industries beläuft sich aktuell auf 0,00. Der Umsatz von Lyondellbasell Industries betrug in 2025 30,153 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf -2,34 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

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31.05.2005Update Lyondell Chemical Co.: UnderweightJP Morgan

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