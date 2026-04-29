S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Marathon Petroleum Aktionären eine Freude

Aktionärsvergütung

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Marathon Petroleum am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3,73 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,36 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 1,14 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. So fiel die Marathon Petroleum- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1,21 Prozent.

Marathon Petroleum- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Marathon Petroleum-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 241,81 USD. Marathon Petroleum verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,29 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 2,43 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Marathon Petroleum-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Marathon Petroleum via New York 75,98 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 77,64 Prozent stärker zugenommen als der Marathon Petroleum-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Marathon Petroleum

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,05 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,67 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Marathon Petroleum

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Marathon Petroleum steht aktuell bei 68,767 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Marathon Petroleum beläuft sich aktuell auf 12,31. Der Umsatz von Marathon Petroleum betrug in 2025 132,542 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 13,22 USD.

Redaktion finanzen.net