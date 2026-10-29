S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Marathon Petroleum eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Marathon Petroleum-Aktie statt. Der Schlusskurs der Marathon Petroleum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,82 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 23,354 Marathon Petroleum-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 440,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.293,55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 929,36 Prozent erhöht.
Marathon Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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