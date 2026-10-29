DAX 26.073 +1,4%ESt50 6.214 +0,8%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,85 +1,5%Nas 26.233 -1,2%Bitcoin 73.017 +0,3%Euro 1,1165 +0,1%Öl 113,7 -1,4%Gold 4.024 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitables Marathon Petroleum-Investment?

S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Marathon Petroleum eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marathon Petroleum Corporation
382.10 EUR -13.60 EUR -3.44 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Marathon Petroleum-Aktie statt. Der Schlusskurs der Marathon Petroleum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,82 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 23,354 Marathon Petroleum-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 440,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.293,55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 929,36 Prozent erhöht.

Marathon Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Marathon Petroleum Aktie News

Werbung

Marathon Petroleum Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Marathon Petroleum nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.05.19 Marathon Petroleum Market Perform Cowen and Company, LLC
06.05.19 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC
26.12.18 Marathon Petroleum Accumulate Standpoint Research
06.12.18 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC
28.11.18 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.