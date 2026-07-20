S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marathon Petroleum-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 23.07.2023 wurde die Marathon Petroleum-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 125,82 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marathon Petroleum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 79,479 Marathon Petroleum-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 315,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.100,94 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 151,01 Prozent.
Der Börsenwert von Marathon Petroleum belief sich jüngst auf 92,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|10.05.19
|Marathon Petroleum Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|06.05.19
|Marathon Petroleum Outperform
|Cowen and Company, LLC
|26.12.18
|Marathon Petroleum Accumulate
|Standpoint Research
|06.12.18
|Marathon Petroleum Outperform
|Cowen and Company, LLC
|28.11.18
|Marathon Petroleum Outperform
|Cowen and Company, LLC