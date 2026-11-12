S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marathon Petroleum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Marathon Petroleum-Anlage unter der Lupe

12.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Marathon Petroleum-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 145,13 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 0,689 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 402,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 177,57 Prozent vermehrt.

Marathon Petroleum war somit zuletzt am Markt 106,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net