S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marathon Petroleum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Marathon Petroleum-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 145,13 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 0,689 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 402,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 177,57 Prozent vermehrt.
Marathon Petroleum war somit zuletzt am Markt 106,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Marathon Petroleum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marathon Petroleum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen