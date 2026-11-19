Marathon Petroleum-Investition

Bei einem frühen Investment in Marathon Petroleum-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.11.2021 wurde die Marathon Petroleum-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,28 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,589 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 373,86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6.202,06 USD wert. Mit einer Performance von +520,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Marathon Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net