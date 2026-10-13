S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Marvell Technology-Performance im Blick

13.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Marvell Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Marvell Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Marvell Technology-Aktie bei 89,39 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marvell Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,119 Marvell Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 297,42 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Anteils am 12.10.2026 auf 265,86 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 197,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Marvell Technology einen Börsenwert von 241,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net