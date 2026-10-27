S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Marvell Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 67,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Marvell Technology-Aktie investierten, hätten nun 147,710 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 34.531,76 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Papiers am 26.10.2026 auf 233,78 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 245,32 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 204,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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