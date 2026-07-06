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S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marvell Technology-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marvell Technology
196.28 EUR -24.57 EUR -11.13 %
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Am 07.07.2021 wurden Marvell Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,68 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,643 Marvell Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Marvell Technology-Aktie auf 249,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.397,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +339,78 Prozent.

Alle Marvell Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 214,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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