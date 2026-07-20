S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Marvell Technology-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Am 21.07.2025 wurden Marvell Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,369 Marvell Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Marvell Technology-Papiere wären am 20.07.2026 266,82 USD wert, da der Schlussstand 194,94 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +166,82 Prozent.
Am Markt war Marvell Technology jüngst 165,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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