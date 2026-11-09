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Profitables MasterCard-Investment?

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MasterCard eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
582.60 EUR -8.00 EUR -1.35 %
Charts | News | Analysen

Das MasterCard-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 106,19 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die MasterCard-Aktie investierten, hätten nun 9,417 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MasterCard-Aktie auf 652,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.146,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 514,65 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von MasterCard belief sich zuletzt auf 569,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.07.19 Mastercard Overweight Barclays Capital
28.09.18 MasterCard Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 MasterCard Neutral UBS AG
04.01.18 MasterCard Outperform RBC Capital Markets

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