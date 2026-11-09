S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in MasterCard eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Das MasterCard-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 106,19 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die MasterCard-Aktie investierten, hätten nun 9,417 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MasterCard-Aktie auf 652,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.146,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 514,65 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von MasterCard belief sich zuletzt auf 569,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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