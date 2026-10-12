S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren

MasterCard-Investition

12.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MasterCard-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden MasterCard-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MasterCard-Aktie bei 101,36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,987 MasterCard-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 581,24 USD, da sich der Wert eines MasterCard-Anteils am 09.10.2026 auf 589,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 481,24 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von MasterCard belief sich zuletzt auf 514,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net