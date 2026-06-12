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S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

15.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MasterCard-Investment gewesen.

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MasterCard Inc.
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Am 15.06.2021 wurde das MasterCard-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 368,12 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, befänden sich nun 2,717 MasterCard-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 489,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.331,03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,10 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von MasterCard betrug jüngst 433,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

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30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
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01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

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