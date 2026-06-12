Performance im Blick

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

15.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MasterCard-Investment gewesen.

Wer­bung

Am 15.06.2021 wurde das MasterCard-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 368,12 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, befänden sich nun 2,717 MasterCard-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 489,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.331,03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,10 Prozent zugenommen. Der Marktwert von MasterCard betrug jüngst 433,35 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com