S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MasterCard-Aktien verdienen können.
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MasterCard-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die MasterCard-Anteile bei 545,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das MasterCard-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,324 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MasterCard-Aktie auf 661,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.115,70 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 21,16 Prozent gleich.
Alle MasterCard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 575,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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