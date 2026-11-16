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Lukrativer MasterCard-Einstieg?

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MasterCard-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
607.80 EUR 9.80 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen

MasterCard-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die MasterCard-Anteile bei 545,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das MasterCard-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,324 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MasterCard-Aktie auf 661,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.115,70 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 21,16 Prozent gleich.

Alle MasterCard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 575,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.07.19 Mastercard Overweight Barclays Capital
28.09.18 MasterCard Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 MasterCard Neutral UBS AG
04.01.18 MasterCard Outperform RBC Capital Markets

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