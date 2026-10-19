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MasterCard-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MasterCard-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
547.40 EUR 0.40 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen

Am 19.10.2025 wurde die MasterCard-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das MasterCard-Papier bei 560,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,783 MasterCard-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MasterCard-Papiers auf 617,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.100,63 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.100,63 USD entspricht einer Performance von +10,06 Prozent.

Der Börsenwert von MasterCard belief sich zuletzt auf 540,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.07.19 Mastercard Overweight Barclays Capital
28.09.18 MasterCard Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 MasterCard Neutral UBS AG
04.01.18 MasterCard Outperform RBC Capital Markets

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