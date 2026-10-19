S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MasterCard-Aktien gewesen.
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Am 19.10.2025 wurde die MasterCard-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das MasterCard-Papier bei 560,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,783 MasterCard-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MasterCard-Papiers auf 617,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.100,63 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.100,63 USD entspricht einer Performance von +10,06 Prozent.
Der Börsenwert von MasterCard belief sich zuletzt auf 540,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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