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Frühes Investment

S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Medtronic-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
91.60 EUR -0.16 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Medtronic-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 70,68 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Medtronic-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,415 Medtronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 43,76 Prozent gestiegen.

Medtronic war somit zuletzt am Markt 130,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC
03.01.19 Medtronic Buy Deutsche Bank AG
16.10.18 Medtronic Overweight Barclays Capital
22.08.18 Medtronic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.08.18 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC

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