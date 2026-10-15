S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medtronic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende Medtronic-Anlage?

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Medtronic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Medtronic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 71,96 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Medtronic-Aktie investierten, hätten nun 138,966 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 13.094,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,23 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30,95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Medtronic belief sich zuletzt auf 119,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net